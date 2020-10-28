السيسي: الدولة لن تألو جهدا في دعم الأئمة والخطاب الديني الوسطي المستنير
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:21 ص
رقية جمال
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أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديره للدور الذي تقوم به مؤسسات الدولة الدينية لتصحيح المفاهيم الخاطئة، مؤكدًا أننا بحاجة لمضاعفة الجهد المبذول للوصول لجميع شرائح المجتمع لبناء الوعي في هذه المرحلة الفارقة.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، أن الدولة لن تألو جهدا في دعم الأئمة وتوفير الجو المناسب لدعم الخطاب الديني الوسطي المستنير.
وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي
وحضر الحفل، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسيد محمود الشريف وكيل المجلس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.
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