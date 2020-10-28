بقرار محكمة.. شفاينفورت يواجه شالكه في الدور الأول من كأس ألمانيا













تأكد مساء أمس الثلاثاء أن فريق الدرجة الرابعة شفاينفورت سيكون منافس شالكه في الدور الأول من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك بعد نزاع قانوني طويل.





وقضت محكمة التحكيم في الاتحاد البافاري لكرة القدم (بي.إف.في) بأن الاتحاد كان قد اتخذ القرار الصحيح في وقت سابق من العام الجاري، ورفضت الاستئناف المقدم من نادي تورك جوتشو ميونخ.





وكان تورك جوتشو متصدرا لترتيب دوري الدرجة الرابعة عند توقف المنافسات في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، وتم تصعيده إلى الدرجة الثالثة ليصبح شفاينفورت المتصدر الجديد ويتم تسجيل مشاركته في كأس ألمانيا.





لكن تورك جوتشو اعترض بداعي أن له الحق في المشاركة ببطولة الكأس، وحصل على حكم قضائي يقضي بتأجيل مباراة شفاينفورت أمام شالكه في الدور الأول من كأس ألمانيا.





وأعلنت محكمة جزئية في ميونخ في نهاية سبتمبر الماضي إلزام الاتحاد البافاري بإلغاء القرار السابق، واتخاذ القرار من جديد بشأن الفريق المشارك في بطولة الكأس، بينما قضت محكمة أخرى بأن القضية يجب أن تحسم من قبل السلطات الرياضية.





واستمر النزاع حتى أعلنت محكمة التحكيم بالاتحاد البافاري، والتي تضم قضاة مستقلين، حكمها أمس بتأييد القرار الأول للاتحاد.





وكان من المفترض إقامة مباراة الدور الأول في 13 سبتمبر، لكن جرى تأجيلها إلى الثالث من نوفمبر المقبل.



