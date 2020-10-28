عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:19 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
رقية جمال
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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك حديثا ولغطًا كثيرًا دائرًا، ونحن كمسلمين من كمال إيماننا أن نؤمن ونحترم كافة الديانات الأخرى.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، اليوم الأربعاء، أن الرسل جميعًا مختارين من قبل الله، والإساءة للأنبياء والرسل استهانة بقيم دينية رفيعة، يعتقد فيها الكثير من الناس، وجرح مشاعر الملايين حتى لو كانت الصورة المقدمة صورة التطرف فلا يمكن تحميل المسلمين جميعًا انحراف فئة قليلة، موجهًا رسالة لمن يهتم بحقوق الناس، نحن أيضًا لنا حقوق ألا تجرح مشاعرنا.

وعقب على الرسوم المسيئة للرسول –صلى الله عليه وسلم-: "إذا كان من حق الناس التعبير فهذا يقف عند جرح مشاعر أكثر من مليار ونصف مسلم، وهذا الأمر يتطلب منا جميعًا التوقف لتدبر هذه الأمور، كفا إيذاءً لنا، الحرية ضرب من ضروب التطرف حينما تمس حقوق الأخرين".

وتابع الرئيس، مخاطبًا المسلمين: "إذا كنت تُحب النبي محمد تأدب بأدبه وتخلق بخلقه، من يحب النبي هل هو صادق في كلمته، ومتقن لعمله، ويحترم الناس ويحافظ على حقوقهم"، مناشدًا المسلمين في المجتمعات الغربية باحترام قيمه ومبادئه. 

وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

وحضر الحفل، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسيد محمود الشريف وكيل المجلس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

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