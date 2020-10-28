نجم الزمالك السابق يضع روشتة تأهل الأبيض على حساب الرجاء

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض عليه الضغط على الرجاء منذ بداية المباراة من أجل تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الفريق المغربي.

وقال مرعي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تسجيل هدف مبكر أمام الرجاء المغربي يمنح الزمالك تذكرة العبور لنهائي أفريقيا، والفريق الأبيض فى أعلى فورمة له منذ سنوات كثيرة".
 
وأضاف: "الإصابات تقلقني كثيرًا قبل مواجهة الرجاء المغربي إلى جانب عدم جاهزية لاعبين أخريين أبرزهم فرجاني ساسي بعد شفائه من فيروس كورونا".

ويستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 1 نوفمبر المقبل.

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يصرف نظر عن التعاقد مع نجم إنبي

منذ أقل من ساعتين

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 18 ساعة

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ ساعة الا ربع

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

الإسكان: هذا موعد نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يرفض المخاطرة بثلاثي الأهلي

منذ ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن معسكر منتخب مصر

منذ ساعتين

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ ساعة و 17 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

10:02 ص

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

08:00 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه