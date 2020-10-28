نجم الزمالك السابق يضع روشتة تأهل الأبيض على حساب الرجاء

أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض عليه الضغط على الرجاء منذ بداية المباراة من أجل تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات الفريق المغربي.





وقال مرعي فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تسجيل هدف مبكر أمام الرجاء المغربي يمنح الزمالك تذكرة العبور لنهائي أفريقيا، والفريق الأبيض فى أعلى فورمة له منذ سنوات كثيرة".

وأضاف: "الإصابات تقلقني كثيرًا قبل مواجهة الرجاء المغربي إلى جانب عدم جاهزية لاعبين أخريين أبرزهم فرجاني ساسي بعد شفائه من فيروس كورونا".





ويستعد نادى الزمالك لمواجهة نظيره الرجاء المغربي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 1 نوفمبر المقبل.



