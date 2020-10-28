محمد صلاح يعادل رقم أسطورة ليفربول

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:31 م
بوابة الفجر
Advertisements

أحرز المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، هدفا تاريخيا في شباك ميتيلاند الدنماركي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس" للإحصائيات، فإن صلاح بات ثاني لاعب فقط في تاريخ ليفربول، يسجل 20 هدفا بقميص "الريدز" في المسابقة الأوروبية الأبرز، بعد الأسطورة ستيفن جيرارد، الذي سبقه إلى هذا الرقم المميز.

وكان صلاح، شارك في مباراة ميتييلاند كبديل في الدقيقة 59، ونجح في إحراز الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء، ليساهم في فوز "الريدز" بنتيجة 2-0.

وتعرض صلاح لإصابة قوية خلال مواجهة الأمس بعدما رصدته عدسات الكاميرات وهو يشتكي من بعض الآلام على مستوي الركبة خلال مغادرته للملعب.

 

أخبار تهمك

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 18 ساعة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن معسكر منتخب مصر

منذ ساعتين

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 23 ساعة

موسيماني يرفض المخاطرة بثلاثي الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

منذ 41 دقيقة

فضيحة كريم بنزيما في ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

منذ ساعة و 13 دقيقة

الإسكان: هذا موعد نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصرف نظر عن التعاقد مع نجم إنبي

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:19 ص

عاجل.. تعليق قوي من "السيسي" على الرسوم المسيئة للرسول

وليد سليمان يوجه طلبا مثيرا لـ"موسيماني"

11:51 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

09:31 م

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

10:02 ص

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

08:00 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه