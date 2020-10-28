محمد صلاح يثير مخاوف جماهير ليفربول

آثار الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزي ذعر جماهير الانفيلد بعد إصابته يوم أمس في لقاء ميدتيلاند الدنماركي بدوري الابطال.

وقاد صلاح فريقه ليفربول للفوز على فريق ميدتيلاند بهدفين مقابل لاشئ في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري الابطال حيث سجل الفرعون المصري الهدف الثاني من علامة الجزاء.

ولقطت عدسات الكاميرات لاعب ليفربول محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب بعد اللقاء وهو يشعر بألام على مستوى الركبة، وذلك بعد تدخله مع لاعب الفريق الدنماركي بنهاية المباراة.





ومن المنتظر أن يخضع محمد صلاح لفحص طبي في الساعات القادمة لمعرفة التشخيص الطبي وتحديد مدة خطورة الإصابة.





يذكر أن فابينيو قد تعرض للإصابة أيضاً أثناء المباراة، وخرج عن أثرها من اللقاء مما يزيد الطين بلة على كلوب المدير الفني للفريق.