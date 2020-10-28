مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:55 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% رابحاً 0.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1427.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيممة 119.8 ألف دينار بحريني.


 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم الأربعاء،  قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.91% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.19%.

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