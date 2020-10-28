مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً مع بداية التعاملات





إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% رابحاً 0.27 نقطة ليصل إلى مستوى 1427.73 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيممة 119.8 ألف دينار بحريني.







