الأهلي يصرف نظر عن التعاقد مع نجم إنبي

ترغب لجنة التخطيط داخل النادى الأهلى بحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا.









ويستعد أن النادى الأهلى لمواجهة طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز يوم السبت القادم.









وكشفت تقارير صحفية أن النادى الأهلى تراجع عن ضم أسامة جلال مدافع نادى إنبي والمنتخب الأولمبي بعدما أبدى مسؤولو القلعة الحمراء اهتمامهم بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق.









وجدير بالذكر ان النادى الأهلى يستعد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم فى السادس من نوفمبر المقبل أمام الفائز من الزمالك والرجاء المغربي.