المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.11% مع بداية التعاملات





إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي ماعدا المؤشر الرئيسي الذي هبط بنسبة 0.11% مضغوط بمبيعات الأجانب .





وربح رأس المال السوقي حوالي 1.2 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات عند 607.1 مليار جنيه.





وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10548.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55 % ليصل إلى مستوى 1875.1 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32 % ليصل إلى مستوى 2751.2 نقطة







