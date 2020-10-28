المؤشر الرئيسي للبورصة يهبط بنسبة 0.11% مع بداية التعاملات

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي ماعدا المؤشر الرئيسي الذي هبط بنسبة 0.11% مضغوط بمبيعات الأجانب .

وربح رأس المال السوقي حوالي 1.2 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات عند 607.1 مليار جنيه.

 
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 10548.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.55 % ليصل إلى مستوى 1875.1 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.32 % ليصل إلى مستوى 2751.2  نقطة 


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