عاجل .. بشري سارة لحجزي وحدات سكنية بمشروع"سكن مصر"
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيبدأ الأحد المقبل، الموافق 1/11/2020، وحتى يوم الخميس الموافق 14/1/2021، فى تسليم 1056 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر "المرحلة الثانية" بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، مضيفاً أنه تم تخصيص يوم الخميس من كل أسبوع لمن تخلف عن الاستلام طوال فترة تسليم الوحدات.
وأوضح
المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه سيتم تسليم
وحدات العمارة رقم 56، يوم الأحد 1/11/2020، ووحدات العمارة رقم 57، يوم الإثنين
2/11/2020، ووحدات العمارة رقم 58، يوم الثلاثاء 3/11/2020، ووحدات العمارة رقم
59، يوم الأربعاء 4/11/2020، وتخصيص يوم الخميس 5/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام
فى المواعيد السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 60، يوم الأحد
8/11/2020، ووحدات العمارة رقم 46، يوم الإثنين 9/11/2020، ووحدات العمارة رقم 47،
يوم الثلاثاء 10/11/2020، ووحدات العمارة رقم 49، يوم الأربعاء 11/11/2020، وتخصيص
يوم الخميس 12/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وأشار المهندس
عادل النجار، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 50، يوم الأحد 15/11/2020،
ووحدات العمارة رقم 54، يوم الإثنين 16/11/2020، ووحدات العمارة رقم 30، يوم
الثلاثاء 17/11/2020، ووحدات العمارة رقم 94، يوم الأربعاء 18/11/2020، وتخصيص يوم
الخميس 19/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، مؤكداً أنه سيتم
تسليم وحدات العمارة رقم 95، يوم الأحد 22/11/2020، ووحدات العمارة رقم 96، يوم
الإثنين 23/11/2020، ووحدات العمارة رقم 138، يوم الثلاثاء 24/11/2020، ووحدات
العمارة رقم 139، يوم الأربعاء 25/11/2020، وتخصيص يوم الخميس 26/11/2020، لمن
تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وقال:
سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 107، يوم الأحد 29/11/2020، ووحدات العمارة رقم 29،
يوم الإثنين 30/11/2020، ووحدات العمارة رقم 140، يوم الثلاثاء 1/12/2020، ووحدات
العمارة رقم 141، يوم الأربعاء 2/12/2020، وتخصيص يوم الخميس 3/12/2020، لمن تخلف
عن الاستلام فى المواعيد السابقة، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 142،
يوم الأحد 6/12/2020، ووحدات العمارة رقم 143، يوم الإثنين 7/12/2020، ووحدات
العمارة رقم 144، يوم الثلاثاء 8/12/2020، ووحدات العمارة رقم 92، يوم الأربعاء
9/12/2020، وتخصيص يوم الخميس 10/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد
السابقة.
وأوضح
المهندس عادل النجار، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 93، يوم الأحد 13/12/2020،
ووحدات العمارة رقم 108، يوم الإثنين 14/12/2020، ووحدات العمارة رقم 109، يوم
الثلاثاء 15/12/2020، ووحدات العمارة رقم 131، يوم الأربعاء 16/12/2020، وتخصيص
يوم الخميس 17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه
سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 137، يوم الأحد 20/12/2020، ووحدات العمارة رقم 145،
يوم الإثنين 21/12/2020، ووحدات العمارة رقم 146، يوم الثلاثاء 22/12/2020، ووحدات
العمارة رقم 136، يوم الأربعاء 23/12/2020، وتخصيص يوم الخميس 24/12/2020، لمن
تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وأكد
المهندس عادل النجار، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 67، يوم الأحد 27/12/2020،
ووحدات العمارة رقم 68، يوم الإثنين 28/12/2020، ووحدات العمارة رقم 132، يوم
الثلاثاء 29/12/2020، ووحدات العمارة رقم 55، يوم الأربعاء 30/12/2020، وتخصيص يوم
الخميس 31/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، مشيراً إلى أنه سيتم
تسليم وحدات العمارة رقم 48، يوم الأحد 3/1/2021، ووحدات العمارة رقم 51، يوم
الإثنين 4/1/2021، ووحدات العمارة رقم 91، يوم الثلاثاء 5/1/2021، ووحدات العمارة
رقم 97، يوم الأربعاء 6/1/2021، وتخصيص يوم الخميس 7/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام
فى المواعيد السابقة.
ونوه
رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم
110، يوم الأحد 10/1/2021، ووحدات العمارة رقم 79، يوم الإثنين 11/1/2021، ووحدات
العمارة رقم 78، يوم الثلاثاء، 12/1/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء
13/1/2021، وتخصيص يوم الخميس 14/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد
السابقة.