سيد معوض يكشف تفاصيل تعثر انتقاله للأهلي من الألومنيوم

كشف سيد معوض المدرب المساعد في الجهاز الفني للمنتخب الوطني، عن تفاصيل تعثر انتقاله للنادي الاهلي من نادي الالمونيوم وانضمامه لصفوف القلعة الحمراء بعد ذلك من الدراويش.





وقال معوض في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "ثابت البطل رفض أن يدفع النادي الأهلي مبلغ 100 ألف جنيه من أجل انتقالي لصفوف الفريق، وتم وقتها انضمامي لنادي الأسماعيلي".





واضاف، " والدي كان دائما يحلم بأن ارتدي قميص النادي الأهلي، وحدث ذلك بعد أن انتقلت لصفوفه عام 2008، ولم أكن اصدق وقتها حديث مسئولي الأحمر معي".





وواصل، " فور انضمامي لنادي الاسماعيلي، كان لدي ايمان بأنني سأنتقل للنادي الأهلي في وقت لاحق، وهو ماحدث عام 2008".



