شوبير يكشف مفاجأة بشأن معسكر منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي والمنتخب الوطني السابق ، عن بعض الكواليس داخل معسكر الفراعنة القادم، والمقرر له مطلع شهر نوفمبر المقبل، من أجل الاستعداد لمواجهة توجو، يومي 14 و17 من الشهر ذاته، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.





وقال شوبير خلال برنامجه "مع شوبير"، عبر راديو "أون سبورت"، أن عبدالله السعيد لاعب بيراميدز دخل في حسابات حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني، بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه برفقة فريقه على مدار الموسم الماضي وخاصة أثناء مشاركته في بطولة الكونفدرالية الأفريقية".





وأضاف:" أما عن مصير مشاركة رمضان صبحي لاعب بيراميدز، أن البدري يعتزم متابعة مستوى اللاعب في تدريبات الفراعنة قبل اتخاذ قرار بمشاركته في المبارتين المقبلتين أو استبعاده وفقاً لجاهزيته".





وواصل:"، ويميل البدري لمنح محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني شارة القيادة في الفترة المقبلة على حساب أحمد المحمدي، وفي المقابل، لم يحسم مدرب الفراعنة مصير استدعاء أحمد فتحي المنتقل حديثاً إلى صفوف بيراميدز في القائمة النهائية".





وأختتم:" سينضم لمعسكر الفراعنة خماسي المنتخب الأولمبي، رمضان صبحي، أكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، أحمد أبوالفتوح، ومصطفى محمد، لحين انتهاء منافسات المحترفين في الدوريات المحلية إضافة إلى لاعبي الأهلي والزمالك بسبب ارتباطهما بالمباريات النهائية في دوري أبطال أفريقيا، على أن يكون إعلان التشكيل النهائي يوم 7 نوفمبر".