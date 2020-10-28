وزير الأوقاف يهدي السيسي نسخة من أحدث إصدارات الوزارة

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أهدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،

هدية للرئيس السيسي، نسخة لكتابين من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف وهما "الأدب مع رسول الله" و"السيرة النبوية قراءة عصرية".



وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي



ويحضر الحفل، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسيد محمود الشريف وكيل المجلس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

