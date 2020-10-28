خالد سليم يُحيي حفلًا غنائيًا بدار الأوبرا في هذا الموعد

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يستعد الفنان خالد سليم لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا بمسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الجمعة الموافق ٦ نوفمبر المُقبل، وسيُقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساءً.



وفي سياق آخر، يواصل خالد سليم حاليًا تصوير مشاهده في مسلسل "جمال الحريم"، وهو من تأليف سوسن عامر، إخراج منال الصيفي، بطولة دينا فؤاد، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبد الخالق، علاء عرفة. أميرة العايدي، رنا رئيس، هدى الأتربي.



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان خالد سليم الدرامية مسلسل "بلا دليل"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ منال الصيفي، ﺗﺄﻟﻴﻒ إنجي علاء، بطولة درة، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، حازم سمير، أشرف زكي.