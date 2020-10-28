وزير الأوقاف: صرف مكافأة تميز علمي لكل من حصل على الماجيستير أو الدكتوراة من الآئمة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن شأن الوطن عظيم ولا يعرف معنى فقد الوطن إلا من فقده، والمشردين لا يقيمون لا دين ولا دولة.





وأضاف "جمعة"، خلال كلمته على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن العصابات المسلحة إحدى وسائل حروب الجيل الرابع بهدم الدول، مؤكدًا أن العالم لن يقدر ديننا إلا إذا أحسنا فهم ديننا وأمور دنيانا.





ووجه وزير الأوقاف، الشكر للرئيس السيسي على مواقفه النبيلة واهتمامه بتحسين الأجور العلمية والمادية للأئمة، لافتًأ إلى أن الرئيس السيسي وجه بصرف مكافأة تميز علمي لكل من حصل على الماجيستير أو الدكتوراة من الآئمة بقيمة 500 جنيه تُصرف اعتبارًا من بداية يناير المقبل.





وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي



