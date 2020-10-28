ندوة ثقافية لمتدربي المسئول الحكومي المحترف عبر المنصة الرقمية للأكاديمية الوطنية للتدريب

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
محمد المسلمي
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استضافت المنصة الرقمية للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم الثلاثاء ٢٧ أكتوبر ندوة ثقافية لمتدربي المجموعة الثالثة من مبادرة المسئول الحكومي المحترف لمحافظة كفر الشيخ، بحضور وزير الثقافة الأسبق السيد الدكتور محمد صابر عرب؛ وذلك في إطار حرص الأكاديمية على تنمية الوعي الثقافي للمتدربين وتبادل وجهات النظر فيما بينهم.

دارت الندوة حول تحليل ونقد كتاب عجائب الآثار في التراجم والأخبار للكاتب عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، والذي يُعد واحدًا من أهم كتّاب التاريخ في القرن الثاني عشر والثالث عشر الهجري، وقد سبق الندوة تقديم المتدربين لأوراق بحثية عن محاور الكتاب وآرائهم فيه، وتم تقسيم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء لكل جزء مجموعة من المتدربين يتناقشون فيه ثم يختارون ممثلًا عنهم يعرض ما توصلوا إليه في أوراقهم البحثية.

تضم المجموعة الثالثة من المتدربين بمحافظة كفر الشيخ ٦٥ متدرب وهي إحدى محافظات المرحلة الثالثة مع محافظتي البحيرة والشرقية، وقد بدأ تدريبهم عن بعد في سبتمبر الماضي وسينتهي في ٢ نوفمبر القادم، ليبدأ تدريب المجموعة الثانية من المرحلة الرابعة التي تُغطي محافظات جنوب سيناء والإسماعيلية والسويس والفيوم والأقصر وأسوان.

الجدير بالذكر أن مبادرة المسئول الحكومي المحترف جاءت كانعكاس لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030، فهي تسعى إلى إعداد مسئول حكومي على قدر عالٍ من الكفاءة والفعالية، من خلال تنمية قدرات ومهارات قيادات الإدارة الوسطى في المصالح الحكومية وإعداد كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية، بما يسهم في تطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن. وتستهدف الأكاديمية الوطنية للتدريب 11 ألف متدرب في جميع المحافظات تباعًا.

عن الأكاديمية الوطنية للتدريب:

أنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

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