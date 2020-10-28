موعد مباراة برشلونة ويوفنتوس بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي فريق برشلونة مع نظيره يوفنتوس اليوم الأربعاء 28 أكتوبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.


وستقام المباراة بين برشلونة ويوفنتوس في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وقد سقط فريق برشلونة في اختباره الأخير قبل تلك المواجهة، حيث خسر أمام ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الدوري الإسباني.


بينما تعادل يوفنتوس مع هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب أليانز ستاديوم بالكالتشيو.

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