وزير الأوقاف: الترجمة الحقيقية لحب الرسول في اتباع سنته وحسن الاقتداء به

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:26 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأضاف "جمعة"، خلال كلمته على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الترجمة الحقيقة لحب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في أتباع سنته وحسن الاقتداء به.

وتابع وزير الأوقاف، ننا لم ولن ننسى يا سيادة الرئيس يوم وقفت موقفا وطنيًا مشهودًا في وقت عصيب وقال "الرصاص الذي يوجه لصدور المسلمين سنتلاقاه نحن بصدورنا، وقد أعانك الله ووفيت، ونحن نقول لك نحن معك عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك مقاتلون، وهذه النخبة من علماء وزارة الأوقاف معك في بناء الوعي وعلى الجبهة متى لزم الأمر؛ لأن شأن الوطن عظيم".

وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي

ويحضر الحفل، الدكتور مصطفى مدبولي، والوزراء، والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والسيد محمود الشريف وكيل المجلس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وعدد من الشخصيات الدينية والسياسية والإعلامية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الاوقاف المولد النبوي الفجر

أخبار تهمك

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

ربة منزل تتدعى اختطافها لتبرير هروبها مع عشيقها في شبرا

منذ ساعة

فضيحة كريم بنزيما في ريال مدريد

منذ ساعة و 18 دقيقة

الزمالك يفقد أهم نجومه أمام الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

الإسكان: هذا موعد نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

الهيئة القومية للتأمينات تكشف عن خبر سار للمواطنين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ ساعتين و 50 دقيقة

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ يوم

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

10:02 ص

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

08:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

01:01 ص

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

05:20 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه