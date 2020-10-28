وزير الأوقاف: الترجمة الحقيقية لحب الرسول في اتباع سنته وحسن الاقتداء به

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، وشيخ الأزهر بمناسبة المولد النبوي الشريف.





وأضاف "جمعة"، خلال كلمته على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الترجمة الحقيقة لحب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- في أتباع سنته وحسن الاقتداء به.





وتابع وزير الأوقاف، ننا لم ولن ننسى يا سيادة الرئيس يوم وقفت موقفا وطنيًا مشهودًا في وقت عصيب وقال "الرصاص الذي يوجه لصدور المسلمين سنتلاقاه نحن بصدورنا، وقد أعانك الله ووفيت، ونحن نقول لك نحن معك عن يمينك وعن شمالك ومن خلفك مقاتلون، وهذه النخبة من علماء وزارة الأوقاف معك في بناء الوعي وعلى الجبهة متى لزم الأمر؛ لأن شأن الوطن عظيم".





وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي



