بعد تهنئتها بعيد ميلاد..إليسا توجه رسالة شكر لجمهورها:" كنت أتمنى أن نحتفل في ظروف أفضل"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:19 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على توجيه رسالة شكر، لمحبيها الذين حرصوا على تهنئتها أمس بمناسبة عيد ميلادها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر".

نشرت إليسا صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"أشعر بسعادة كبيرة ومحاطة بكل الرسائل الجميلة التي أتلقاها في عيد ميلادي، شكرًا لكم ولكل منكم، أيها الأصدقاء، الفنانون، المعجبون وكل من يهتم، آمل أن نتمكن من الاحتفال في ظروف أفضل".


وفي سياق آخر، طرحت إليسا مؤخرًا ألبومها الجديد " صاحبة رأي"، واحتوى الألبوم على18 أغنية منها 12 أغنية باللهجة المصرية، و5 باللهجة اللبنانية، وأغنية باللهجة الفرنسية.

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