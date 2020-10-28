"حلاوة زمان".. الكورونا والمدارس تصيب سوق الحلوى بالإسكندرية

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يستقبل المصريون كل عام "المولد النبوي الشريف" احتفالًا بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحتفل به الشعب المصري هذا العام في 29 أكتوبر 2020 والموافق 12 من ربيع الأول.



ويحتفل المصريون بالذكرى الشريفة بشراء حلوى المولد سواء لأسرهم أو كهدايا للتعبير عن فرحتهم وإدخال السرور على قلوب أطفالهم الصغار، بعرائس المولد المصنوعة من السكر أو البلاستيك، والحلويات الملونة المحشوة بالمكسرات.



"الكورونا سببًا في قلة حركة البيع والشراء"



رصدت "الفجر" حركة البيع والشراء في منطقة المنشية بالإسكندرية ويقول أحد البائعين: أن ظهور "وباء الكورونا" قد أثر على حركة البيع والشراء، برغم من أن الإقبال متوسط، ولكن العام الماضي كنا نستعد "المولد النبوي الشريف" قبلها بعشرة أيام وكان الناس يشترون الحلوى خلال يومين أو ثلاثة ونقوم بتحضير المزيد منها، ولكن في ٢٠٢٠ الوضع مختلف فبعد أن استعددنا للمولد على أتم وجه، ومرت الـ ١٠ أيام وجدنا أن البضاعة لا تباع بنفس القدر التي كانت تباع به العام الماضي، ومازالت الحلوى كما هي تقريبًا لم يباع منها الكثير.



وأضاف أن بعض الأطفال يحبون شكلها فيطلبون من أهلهم شراء واحدة أو أثنتين فقط، فيطلب الأب أو الأم بالعدد وليس بالكيلو.



"تزامن دخول المدارس مع المولد النبوي الشريف أثر على حركة البيع والشراء"



ويقول أحد البائعين أن تزامن دخول المدارس مع المولد النبوي الشريف أثر على حركة البيع والشراء، عن كل عام فالأهالي أهتموا بدخول المدارس والمصاريف، ومع ارتفاع الأسعار البعض لم يجد الفرصة لشراء الحلوى هذا العام، وأيضًا بسبب فيروس كورونا، قلت حركة البيع والشراء عن كل عام.



"أسعار علب حلاوة المولد في ظل كورونا"



وقال "ياسر" يعمل بأحد شوادر سوق الميدان لحلوى المولد: جودة وأسعار هذا العام مختلفة بالنسبة للحلوى، فسعر الكيلو من ٥٠ إلى ٥٥ جنيها للعلبة المشكلة، وتبدأ سعر العلب المتوسطة من ٥٥ إلى ٢٥٠ جنيه حسب حجم وجودة المنتج وتحتوي العلبة الواحدة على سمسمية، وحمصية، ولديدة، وفولية.



وتابع كل عام تختلف الصنعة ونوع الحلاوة، وهذا العام "الملبن بالشوكولاته" هو نوع جديد في السوق، وهناك ملبن ملون بجميع الالوان، والنوجة بجميع أنواعها بالشوكولاته والسوداني والسمسم، لذلك كل عام هناك جديد.



"أسعار عروسة المولد النبوي في سوق الميدان"



ويقول "محمود" بائع حلوى المولد وصاحب محل لبيع مستلزمات السبوع، تعتبر عروسة المولد من المظاهر التي ترتبط بالمعايدة في مصر، فيقبل على شراءها الجميع لشكلها الجذاب والوانها الخلابة، فمنها المصنوع من السكر الملون، وتبدأ أسعارها من ٣٠ جنيها حتى ١٠٠ جنيه، أما البلاستيكية تبدأ من ١٠٠ جنيه حتى ٦٠٠ جنيه حسب حجم وشكل العروسة، ويعتبر الإقبال عليها محدود لغلاء سعرها.



وأضاف نحن نبيع مستلزمات السبوع ولكن هذه السنة الأولى التي نقوم ببيع عرائس وحلوى المولد نظرًا للظروف الصعبة التي تمر على الجميع خاصة بسبب "كورونا"، التي أوقفت حال سوق السبوع لأنه لم يعد هناك تجمعات وفرحة بالسبوع، فأتجهنا للعمل بالمواسم وحسب كل موسم نقوم بالبيع.



"أشكال جديدة لعروسة المولد بالشوكولاتة"



وتابع أحد محال بيع الحلوى بمنطقة سموحة

هذا العام قررنا تغيير شكل عروسة المولد، عن طريق تزيين العروسة بأنواع مختلفة من الشوكولاتة، وهي "عروسة الشوكولاتة" وتبدأ أسعارها من ٣٥٠ جنيه حتى ٥٠٠ جنيه، وهو يعتبر شكل مختلف غير تقليدي لشكل العروسة العادي المعروف بحلوى المولد.



وكشفت الحسابات الفلكية، التي أجراها علماء المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن المولد النبوى الشريف يوم 29 أكتوبر الجاري، بعد التوصل إلى أن غرة شهر ربيع الأول للعام الهجرى الحالى 1442 ستوافق فلكيا يوم 18 أكتوبر الحالي.