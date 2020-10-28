بدء احتفالية المولد النبوي الشريف بآيات من الذكر الحكيم

بدأت احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ هاني الحسيني.





وتحتفل وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



