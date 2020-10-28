أسعار الاسماك اليوم الأربعاء 28-10-2020 .. كيلو البلطي 30 جنيه

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:03 ص
البلطي
البلطي
الفجر الاقتصادي
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شهدت اسعار الاسماك في جميع اسواق الجملة المصرية المصرية استقرار سعريا مع زيادة المعروض منها، خاصة في المجماعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين.





وفقا لأسعار الجملة في سوق العبور أحد أكبر اسواق السمك في مصر، تراوح  سعر كيلو السمك البلطي  بين 24 و30 جنيها، وسعر كيلو السمك المكرون ليتراوح بين 50 و64 جنيها، وانخفض  و سعر كيلو الكابوريا تراوح بين 30 و120 جنيها، كما  تراوح  سعر كيلو  الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيها، كما هبط سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيه.

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