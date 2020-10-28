نبيل الحلفاوى يكشف عن سبب عدم تواجده في مهرجان الجونة السينمائي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:08 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أوضح الفنان نبيل الحلفاوي عن سبب عدم تواجده في مهرجان الجونة السينمائي، من خلال اجابته على أسئلة متابعيه، عبر حسابه الشخصي على موقع"تويتر".

كتب نبيل الحلفاوي تغريدة قال فيه:"بقالى سنين مابحضرش مهرجانات وبعتذر عن أى مناسبات عامة ودي مش حاجة كويسة يعنى، لكن أهو ده اللي حاصل".

وقال في تغريدة أخرى: "فيه تكريمات ماتقدرش تعتذر عنها لبالغ اعتزازك بها وده كان تكريم من المسرح المصري ضمن كوكبة من أعز وأقرب الناس لقلبي، بمناسبة إعادة افتتاح المسرح القومي بيتي الثاني وحبي الأول".


وفي سياق آخر، يُشارك نبيل الحلفاوي، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب خالد الصاوي،حنان مطاوع، أحمد رزق، نور محمود، معتز هشام، وآخرون ، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

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