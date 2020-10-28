موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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بدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في البحث عن بديل لأحمد فتحي خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي مشوار أحمد فتحي نهاية الموسم الجاري، بمباراة طلائع الجيش، بعد انتقاله إلى نادي بيراميدز.

وقرر موسيماني تصعيد أحمد سيد عبد النبي الظهير الأيمن لفريق مواليد 2002، إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي من أجل الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

وتم ترشيح أحمد عبد النبي إلى موسيماني، بعد الإشادة من فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين السابق إلى جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع طلائع الجيش، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

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