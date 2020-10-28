تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
احمد عصام
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يستعد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة لايبزيج الألماني اليوم الأربعاء 28 أكتوبر على ملعب أولدترافورد، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق مانشستر يونايتد الفوز في الجولة الأولى على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما فاز لايبزيج على باشاك شهير التركي في ألمانيا.

وستقام المباراة بين مانشستر يونايتد ولايبزيج في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

يذكر أن الفريق الإنجليزي قد تعادل مع تشيلسي سلبيًا في اخر مواجهاته قبل هذا الاختبار بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد كالتالي :-
حراسة المرمى: دي خيا.
خط الدفاع: وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - لوك شاو - أليكس تيلليس.
خط الوسط: فريد - ماكتومناي - برونو فيرنانديز.
خط الهجوم: مارسيال - ماركوس راشفورد.

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