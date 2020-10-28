موعد مباراة باريس سان جيرمان وباشك شهير في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضيفاً على نظيره باشك شهير التركي مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث كلا الفريقين عن الفوز الأول لهما في البطولة، بعد أن خسر باريس سان جيرمان، اللقاء الأول، ضد مانشستر يونايتد.

كما تعرض باشك شهير للهزيمة في الجولة الأولى أيضاً، ضد فريق لايبزج الألماني.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، السادسة إلا الربع بتوقيت جرينتش.

ومن المتوقع أن يبدأ توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، بتكشيل مكون من:
حراسة المرمى: كيلور نافاس.
خط الدفاع: أليساندرو فلورينيزي - بيرسنيل كيمبيمبي - ماركينيوس - ليفين كورزوا.
خط الوسط: دانيلو بيريرا - إدريسا جايي - أندير هيريرا.
خط الهجوم: آنخيل دي ماريا - كيليان مبابي - نيمار.

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