موعد مباراة كراسنودار ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:55 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
Advertisements
يحل تشيلسي ضيفاً على نظيره كراسنودار الروسي مساء اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويبحث رجال المدرب فرانك لامبارد، عن الفوز الأول لهم في البطولة، بعد التعادل في الجولة الأولى ضد أشبيلية.

بينما يبحق كراسنودار عن فوزه الأول أيضاً، بعد التعادل في الجولة الأولى ضد ستاد رين الفرنسي.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، السادسة إلا الربع بتوقيت جرينتش.

ومن المنتظر أن يبدأ فرانك لامبارد اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: إدواردو ميندي.
خط الدفاع: ريس جيمس - تياجو سيلفا - كورت زوما - بين تشيلويل.
خط الوسط: نجولو كانتي - جورجينيو - ماسون مونت.
خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - كاي هافيرتز - تيمو فيرنر.

أخبار تهمك

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الإسكان: هذا موعد نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ يوم

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

فضيحة كريم بنزيما في ريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

ربة منزل تتدعى اختطافها لتبرير هروبها مع عشيقها في شبرا

منذ ساعة

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة بشأن معسكر منتخب مصر

منذ ثلث ساعة

الزمالك يفقد أهم نجومه أمام الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

10:02 ص

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

08:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

01:01 ص

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

05:20 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه