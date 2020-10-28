موعد مباراة كراسنودار ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

يحل تشيلسي ضيفاً على نظيره كراسنودار الروسي مساء اليوم الأربعاء 28 أكتوبر، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال أوروبا.





ويبحث رجال المدرب فرانك لامبارد، عن الفوز الأول لهم في البطولة، بعد التعادل في الجولة الأولى ضد أشبيلية.





بينما يبحق كراسنودار عن فوزه الأول أيضاً، بعد التعادل في الجولة الأولى ضد ستاد رين الفرنسي.





ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، السادسة إلا الربع بتوقيت جرينتش.





ومن المنتظر أن يبدأ فرانك لامبارد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي.

خط الدفاع: ريس جيمس - تياجو سيلفا - كورت زوما - بين تشيلويل.

خط الوسط: نجولو كانتي - جورجينيو - ماسون مونت.

خط الهجوم: كريستيان بوليسيتش - كاي هافيرتز - تيمو فيرنر.



