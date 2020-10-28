ربة منزل تتدعى اختطافها لتبرير هروبها مع عشيقها في شبرا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:50 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
تمكنت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم الأربعاء، من كشف غموض تغيب ربة منزل عن مسكن الزوجيه لعدة أيام في شبرا الخيمة، بعد أن تركت زوجها وطفلها الرضيع، وادعت اختطافها، حيث تبين أنها خرجت من منزلها بإرادتها صحبة أحد الأشخاص ارتبطت به بعلاقة عاطفية، وقررا أن يعيشا مع بعضهما بعض الوقت في إحدى الشقق بالقاهرة.

تلقى مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بلاغًا من أحد الأشخاص بتغيب زوجته وطفلهما البالغ من العمر عام ونصف، أثناء عودتها من منزل أسرتها بمحافظة الإسماعيلية، وفي وقت لاحق تردد الزوج والزوجة على قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، حيثُ ادعت تعرضها للتخدير وسرقة مصوغاتها الذهبية من قِبل سائق مركبة أجرة "ميكروباص" وتركها هي وطفلها بالشارع.

توصلت تحريات اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، أن حقيقة الواقعة تتمثل فى إرتباط الزوجة المتغيبة بعلاقة عاطفية بأحد الأشخاص، واتفاقهم على مغادرتها منزل الزوجية بمحض إرادتها وتوجهها صحبته إلى أحد الشقق السكنية المستأجرة بالقاهرة، حيث سلمت هذا الشخص مصوغاتها وبيع جزء منها لتدبير احتياجاتهما المعيشية.

وأثناء شعورها بتصعيد أسرتها للموقف وتناول الواقعة على المواقع الإلكترونية قررا اختلاق القصة المشار إليها لتبرير غيابها، جزى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أخبار تهمك

الزمالك يفقد أهم نجومه أمام الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

فضيحة كريم بنزيما في ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ يوم

ربة منزل تتدعى اختطافها لتبرير هروبها مع عشيقها في شبرا

منذ ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

الهيئة القومية للتأمينات تكشف عن خبر سار للمواطنين

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

الإسكان: هذا موعد نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

10:02 ص

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

08:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

01:01 ص

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

05:20 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه