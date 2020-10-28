برشلونة يدرس استعادة نجم باريس سان جيرمان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
برشلونة
برشلونة
وكالات
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يدرس نادي برشلونة الإسباني استعادة لاعبه الهولندي تشافي سيمونز والذي يلعب حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان.

 

ورحل سيمونز (17 عامًا) عن برشلونة بحثًا عن دقائق للمشاركة، لكن تجربة باريس سان جيرمان لم ترضه حتى الآن.

 

وذكر موقع "le10sport" الفرنسي أن برشلونة يفكر في استعادة سيمونز، إذا لم يجدد اللاعب عقده مع باريس سان جيرمان.

 

ويرتبط سيمونز بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2022، لكنه لم يتفاوض على التجديد حتى الآن.

 

وعلى الرغم من رغبة باريس سان جيرمان في الإبقاء على تشافي إلا أن اللاعب يفكر في خوض تجربة أخرى.

 

وأكد التقرير أن هناك أكثر من نادٍ إنجليزي إلى جانب برشلونة، يرغب في ضم سيمونز في الصيف المقبل.

 

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