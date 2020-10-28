لأول مرة.. نجاح قسطرة مخية علاجية لمريضة نزيف بمستشفي المنصورة

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شهد مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا في محافظة الدقهلية، لأول مرة بمستشفيات الصحة بالدقهلية نجاح قسطرة مخية علاجية.



أعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي، بانهاء معاناة مريضه تبلغ من العمر 34 عاما كانت تعاني من نزيف بالمخ نتيجه انفجار تمدد شرياني بالمخ، فى سابقة هي الأولى من نوعها فى مستشفيات وزارة الصحه.



وأوضح وكيل صحة الدقهلية انه تم التدخل الطبي السريع وتم الوصول لمكان التمدد بإستخدام قسطره متناهيه الصغر وتم غلق التمدد باستخدام ملفات حلزونيه بواسطه الاشعه التداخليه حيث تمت العملية بنجاح باهر وخرجت المريضة من العمليات بحالة مستقرة.



كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبى المكون من الدكتور حازم عبد الخالق، الدكتور نبيل الرفاعي، الدكتور محمود ناجي، الدكتورو محمد حامد، الدكتور هشام الصباغ،فريق التخدير الدكتور احمد عبدالعزيز تمريض القسطرة، أخصائي تصوير طبي واشعة، الباز محمد الباز والفريق المعاون بالمستشفي واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.