لأول مرة.. نجاح قسطرة مخية علاجية لمريضة نزيف بمستشفي المنصورة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
شهد مستشفي المنصورة العام الجديد الدولي سابقا في محافظة الدقهلية، لأول مرة بمستشفيات الصحة بالدقهلية نجاح قسطرة مخية علاجية.

أعلن اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي، بانهاء معاناة مريضه تبلغ من العمر 34 عاما كانت تعاني من نزيف بالمخ نتيجه انفجار تمدد شرياني بالمخ، فى سابقة هي الأولى من نوعها فى مستشفيات وزارة الصحه.

وأوضح وكيل صحة الدقهلية انه تم التدخل الطبي السريع وتم الوصول لمكان التمدد بإستخدام قسطره متناهيه الصغر وتم غلق التمدد باستخدام ملفات حلزونيه بواسطه الاشعه التداخليه حيث تمت العملية بنجاح باهر وخرجت المريضة من العمليات بحالة مستقرة.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبى المكون من الدكتور حازم عبد الخالق، الدكتور نبيل الرفاعي، الدكتور محمود ناجي، الدكتورو محمد حامد، الدكتور هشام الصباغ،فريق التخدير الدكتور احمد عبدالعزيز تمريض القسطرة، أخصائي تصوير طبي واشعة، الباز محمد الباز والفريق المعاون بالمستشفي واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.
لأول مرة.. نجاح قسطرة مخية علاجية لمريضة نزيف بمستشفي المنصورة
لأول مرة.. نجاح قسطرة مخية علاجية لمريضة نزيف بمستشفي المنصورة
لأول مرة.. نجاح قسطرة مخية علاجية لمريضة نزيف بمستشفي المنصورة
لأول مرة.. نجاح قسطرة مخية علاجية لمريضة نزيف بمستشفي المنصورة
لأول مرة.. نجاح قسطرة مخية علاجية لمريضة نزيف بمستشفي المنصورة
لأول مرة.. نجاح قسطرة مخية علاجية لمريضة نزيف بمستشفي المنصورة
لأول مرة.. نجاح قسطرة مخية علاجية لمريضة نزيف بمستشفي المنصورة
لأول مرة.. نجاح قسطرة مخية علاجية لمريضة نزيف بمستشفي المنصورة

أخبار تهمك

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعات

فضيحة كريم بنزيما في ريال مدريد

منذ ساعة و 21 دقيقة

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يفقد أهم نجومه أمام الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

الإسكان: هذا موعد نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ يوم

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ ساعتين و 53 دقيقة

ربة منزل تتدعى اختطافها لتبرير هروبها مع عشيقها في شبرا

منذ ساعة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

منذ أقل من ساعة

الهيئة القومية للتأمينات تكشف عن خبر سار للمواطنين

منذ ساعتين و 29 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

موسيماني يعثر على بديل أحمد فتحي

10:02 ص

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

08:00 ص

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

01:01 ص

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

05:20 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه