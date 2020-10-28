أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء 28-10-2020

حققت أسعار الخضروات والفاكهة استقرار، اليوم الأربعاء، في الاسواق المصرية ماعدا الطماطم التى شهدت ارتفاعات قوية بسبب الفترة الزمنية بين العروة الشتوية والصيفية التى يتناقص فيها المحصول.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم بين 8 إلى 10 جنيه للكيلو الواحد مقارنة بسعر 5 جنيه للكيلو الاسبوع الماضي.

وعلى صعيد باقي اسعار الخضروات والفاكهة فقد سجلت الاتي:

أسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب : 25 جنيها

الباذنجان العروس :4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 2 جنيه

الليمون: 6 جنيه

الفلفل الرومي : 8 جنيه

الفلفل الحامي :6.5 جنيه

الفلفل ألالوان : 20 جنيه

البامية : 20جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7جنيهات