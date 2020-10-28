"فرق توقيت" حكاية شيرين رضا وماجد الكدواني في"نمرة اتنين"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:28 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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استقر القائمين على مسلسل "نمرة اتنين" على اسم الحكاية التي تقوم ببطولتها شيرين رضا وماجد الكدواني، وتحمل الحكاية عنوان "فرق توقيت"، وهي من تأليف وائل حمدى وإخراج هادي الباجورى، ومن المقرر انطلاق تصويرها خلال الأيام المقبلة، بعد وانتهاء الكداونى من تصوير فيلمه الجديد "برة المنهج"، وبعد عودة شيرين رضا من مهرجان الجونة.


ويُعرض غدًا مسلسل "نمرة اتنين" عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وتقدم كل حلقة قصة مختلفة ومنفصلة، ولكن في إطار درامي، ويشتمل المسلسل على 5 مؤلفين وهم مريم نعوم، وائل حمدي، سارة طيبة، آدم عبدالغفار، سما عبدالخالق، و 8 مخرجين هم طارق العريان، تامر محسن، محمد شاكر خضير، هادي الباجوري، هاني خليفة، آدم عبدالغفار، أحمد النجار، يسري نصر الله.

مسلسل "نمرة اتنين" بطولة منى زكي، منة شلبي، نيللي كريم، أمينة خليل، إياد نصار، عادل كرم، صبا مبارك، ماجد الكدواني، عمرو يوسف، أحمد مالك، آسر ياسين، أروى جودة.




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