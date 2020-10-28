فضيحة كريم بنزيما في ريال مدريد

وقع كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني كشف عن مدى سيطرته على أمور الفريق ورغبته في سيرها على هواه بعدما تعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن كريم بنزيما تحدث بين الشوطين إلى ميندي الظهير الأيسر لريال مدريد عن مستوى فينسيوس جونيور وقال له "لا تلعب مع فينسيوس إنه يلعب ضدنا" بينما كان فينسيوس خلف كورتوا ولم يلاحظ بنزيما ذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنزيما منزعج من مستوى البرازيلي فينسيوس جونيور بدعوى أنه لا يجيد اللمسة الأخيرة داخل الملعب.