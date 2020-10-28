مصرع مزارع في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بنجع حمادي بقنا

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لقى مزارع مصرعه، بعزبة أبو عارف التابعة لمركز نجع حمادي، في محافظة قنا، صباح اليوم، إثر مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات اللجيرة.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، يفيد مصرع حمادة ذكي صالح 40 عاما، مزارع، في مشاجرة بين عائلتين بعزبة أبو عارف في نجع حمادي.



تم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين.