شوستر يفتح النار على زيدان

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:21 ص
زيدان
زيدان
الفجر الرياضي
Advertisements

فتح بيرند شوستر مدرب ريال مدريد الإسباني سابقًا النار على زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للنادي الملكي عقب التعادل 2-2 مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

 

وقال شوستر: "في المؤتمر الصحفي ، يميل زيدان أحيانًا إلى التستر على ما رآه في الملعب.. ريال مدريد يعاني دفاعياً ، ولا توجد أفكار هجومية وإنهم بحاجه الى الكثير من العمل".

 

وأضاف: "من الصعب على ريال مدريد أن يسجل هدفا ، وحتى أن يصنع الفرص ، لقد عادوا للعب كما كان من قبل الوباء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي ريال مدريد زيدان ريال مدريد اخبار ريال مدريد اليوم

أخبار تهمك

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الزمالك يفقد أهم نجومه أمام الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ ساعة و نصف

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 9 ساعات

الإسكان: هذا موعد نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعة و 17 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ يوم

يحيى الفخراني يتدخل لفض الاشتباك بين هبة مجدي وزوجها محمد محسن!

منذ ساعتين

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ حوالي 10 ساعة

الهيئة القومية للتأمينات تكشف عن خبر سار للمواطنين

منذ ساعة و 11 دقيقة

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 15 ساعة

مبروك عطية: ما أساء للنبي إلا أمته التي تخلفت (فيديو)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

مرتضى منصور يفتح النار على اتحاد الكورة والمنتخب ويردد كلكم فاشلين "فيديو"

مدرب ريال مدريد السابق يفتح النار على بيل

مدرب ريال مدريد السابق يهاجم حكم لقاء أياكس

وكيل جاريث بيل يفتح النار على زيدان

كيكي سيتين يفتح النار على نجوم برشلونة

لويس فيجو يفتح النار على مانشيني

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

01:01 ص

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

08:00 ص

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

05:20 ص

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه