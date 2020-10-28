شوستر يفتح النار على زيدان

فتح بيرند شوستر مدرب ريال مدريد الإسباني سابقًا النار على زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للنادي الملكي عقب التعادل 2-2 مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال شوستر: "في المؤتمر الصحفي ، يميل زيدان أحيانًا إلى التستر على ما رآه في الملعب.. ريال مدريد يعاني دفاعياً ، ولا توجد أفكار هجومية وإنهم بحاجه الى الكثير من العمل".

وأضاف: "من الصعب على ريال مدريد أن يسجل هدفا ، وحتى أن يصنع الفرص ، لقد عادوا للعب كما كان من قبل الوباء".