شوستر يفتح النار على زيدان
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:21 ص
الفجر الرياضي
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فتح بيرند شوستر مدرب ريال مدريد الإسباني سابقًا النار على زين الدين زيدان المدير الفني الحالي للنادي الملكي عقب التعادل 2-2 مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
وقال شوستر: "في المؤتمر الصحفي ، يميل زيدان أحيانًا إلى التستر على
ما رآه في الملعب.. ريال مدريد يعاني دفاعياً ، ولا توجد أفكار هجومية وإنهم بحاجه
الى الكثير من العمل".
وأضاف: "من الصعب على ريال مدريد أن يسجل هدفا ، وحتى أن يصنع الفرص ،
لقد عادوا للعب كما كان من قبل الوباء".
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