تشريح جثة شاب قتل بعدة طعنات في البساتين

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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طالبت نيابة البساتين الجزئية اليوم الأربعاء مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة شاب قتل علي يد أخرين بعدة طعنات متفرقة وإرسال تقرير عن أسباب الوفاة والوقوف علي ملابسات الحادث، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كما أمرت باستدعاء الشهود العيان في الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة ومتوفي بأحد شوارع عزبة النصر بمنطقة البساتين وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة لشاب مصاب بعدة طعنات وتبين نشوب مشاجرة بين المجنى علية وآخرين فقام احدهم بطعنة.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

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