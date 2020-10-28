رئيس جامعة حلوان يُهنئ السيسي والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف



كما هنأ رئيس الجامعة الشعب المصري بحلول الذكرى العطرة داعيا المولى عز وجل أن ينعم على بلدنا الغالى بالأمن والأمان والاستقرار.



هذا وقد هنأ رئيس الجامعة أسرة جامعة حلوان "النواب والعمداء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين" بحلول ذكرى المولد النبوى الشريف، أعاده الله عليهم وعلى ذويهم بالخير واليمن والبركات.





بعث الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول ذكرى "المولد النبوي الشريف"، معربًا عن أسمى وأطيب آيات التهاني لفخامته وداعيًا المولى عزَّ وجلَّ أن يعيده الله على سيادته وعلى مصرنا الحبيبة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.