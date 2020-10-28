إحالة ٧٦ موظفاً للتحقيقات في الأقصر لإهمالهم فى العمل

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:45 ص
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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أعلنت إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، عن تجهيز تقرير وافي خلال شهر أكتوبر الجارى بتفاصيل الحملات التفتيشية المفاجئة للتأكد من الإنضباط وحسن سير العمل.

وذلك تحت إشراف العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، يوميا من خلال خطة موضوعة للوصول إلى الهدف المطلوب لتحقيق التنمية نظرا للحملات التى يقوم بها أعضاء التفتيش بمجلس مدينة الأقصر المستمرة وهم سامح فلسطين وكيل الإدارة، وهاني عادل سعد وأحمد محمد صفوت أعضاء التفتيش، وكذا متابعة انضباط كافة الجهات الحكومية بمختلف الادارات الخدمية التابعة للمدينة.

وقال عبد الحميد الكيلانى مدير ادارة التفتيش، إن الحملات والمتابعات المستمرة اسفرت عن تحويل ٧٦ موظف
من مختلف الإدارات من تعليم وصحة وشباب ورياضة وتضامن اجتماعي وأحياء وقطاعات خدمية على مستوى مدينة الأقصر، إلى الشئون القانونية وذلك بسبب إهمالهم في العمل، موضحًا أنه تم تحرير ٩٣ محضرا بإجمالي عدد ٧٦ موظفا وموظفة تم تحويلهم الي الشئون القانونية هذا وبالاضافة الي تحرير ٧٦ محضر أعمال تم الحفظ فيها، ولا توجد مخالفات قانونية مما يدل على انضباط سير العمل.

ومن جانبه، أكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، إستمرار أعمال التفتيش والمتابعة على مختلف المواقع والهيئات لضبط منظومة العمل وتقييم الأداء بمختلف الوحدات التابعة للمدينة.

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