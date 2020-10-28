إخلاء عشرات المنازل جراء حريق جنوبي تركيا

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:35 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات
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أخلت السلطات التركية، صباح اليوم الأربعاء، عشرات المنازل جراء اندلاع حريق ضخم في غابة الصنوبر الأحمر بريف منطقة أنامور في مرسين جنوبي البلاد.

 

وأرسلت السلطات التركية، طائرتين هليكوبتر وفرق مديرية إدارة الغابات من مناطق أنامور وبوزيزي وجولنار وفرق إطفاء بلدية العاصمة أنقرة إلى المنطقة.

 

وأجلت السلطات المحلية، 50 أسرة في الحي كإجراء احترازي، كما تم إغلاق طريق مرسين-أنطاليا السريع أمام حركة المرور.

 

وقد تمت السيطرة على حريق ثان اندلع في منطقة الغابات في مدينة الإسكندرونة في ولاية هاطاي جنوبي البلاد لسبب غير معروف.

 

وأخمدت فرق الدفاع المدني، النيران مستخدمة 5 سيارات لإطفاء الحرائق، مشيرة إلى أن زهاء هكتارين من مساحة الغابات تضررت في المنطقة

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حريق ضخم تركيا اخلاء عشرات المنازل

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