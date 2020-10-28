قرار غريب من بارتوميو قبل الرحيل عن برشلونة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 09:04 ص
بارتوميو
بارتوميو
وكالات
Advertisements

أكد جوسيب ماريا بارتوميو قبل الاستقالة من رئاسة برشلونة الإسباني أن النادي وافق على مقترح بالمشاركة في دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم في خطوة ستضمن المستقبل المادي للنادي.

 

واستقال بارتوميو وباقي أعضاء مجلس الإدارة قبل اقتراع بسحب الثقة كان مقرراً الشهر المقبل ويحتاج الاتفاق على الانضمام لدوري السوبر الأوروبي إلى تصديق من أعضاء النادي الإسباني.

 

وقال بارتوميو: "أستطيع أن أعلن بعض الأنباء الاستثنائية.. وافق مجلس الإدارة على متطلبات المشاركة في دوري السوبر الأوروبي في المستقبل وهو مشروع تدعمه الأندية الكبيرة في أوروبا".

 

وذكر تقرير لمحطة سكاي نيوز الأسبوع الماضي، أنه تم تخصيص 6 مليارات دولار لإطلاق المسابقة الجديدة بمشاركة 18 نادياً من بطولات الدوري الخمس الكبرى وبدعم من العملاقين ليفربول ومانشستر يونايتد.

 

ورد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، على تعليقات بارتوميو وقال إنها تؤكد "جهله" بصناعة كرة القدم ووصف دوري السوبر بأنه "مسابقة تخيلية وضعيفة".

 

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "نهاية حزينة لرئيس حقق نجاحات وأخيراً ارتكب أخطاء عديدة".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة برشلونة اليوم برشلونة بارتوميو اخبار برشلونة اليوم

أخبار تهمك

الهيئة القومية للتأمينات تكشف عن خبر سار للمواطنين

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ حوالي 13 ساعة

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الإسكان: هذا موعد نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعة

مبروك عطية: ما أساء للنبي إلا أمته التي تخلفت (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

يحيى الفخراني يتدخل لفض الاشتباك بين هبة مجدي وزوجها محمد محسن!

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ يوم

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يفقد أهم نجومه أمام الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

فالفيردي يحسم مصيره مع برشلونة

قبل الكلاسيكو.. رئيس برشلونة يكشف حقيقة التعاقد مع نجم ريال مدريد

مؤشرات الرحيل.. قرار إداري من برشلونة ضد فالفيردي

سر قرار ميسي تجميد المفاوضات مع برشلونة

إنها الحرب.. بارتوميو لن يستقيل وميسي يرفض التراجع

تصرف غريب من برشلونة تجاه ليونيل ميسي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

01:01 ص

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

08:00 ص

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

05:20 ص

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

01:46 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه