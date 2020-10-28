قرار غريب من بارتوميو قبل الرحيل عن برشلونة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو قبل الاستقالة من رئاسة برشلونة الإسباني أن النادي وافق على مقترح بالمشاركة في دوري السوبر الأوروبي الجديد لكرة القدم في خطوة ستضمن المستقبل المادي للنادي.

واستقال بارتوميو وباقي أعضاء مجلس الإدارة قبل اقتراع بسحب الثقة كان مقرراً الشهر المقبل ويحتاج الاتفاق على الانضمام لدوري السوبر الأوروبي إلى تصديق من أعضاء النادي الإسباني.

وقال بارتوميو: "أستطيع أن أعلن بعض الأنباء الاستثنائية.. وافق مجلس الإدارة على متطلبات المشاركة في دوري السوبر الأوروبي في المستقبل وهو مشروع تدعمه الأندية الكبيرة في أوروبا".

وذكر تقرير لمحطة سكاي نيوز الأسبوع الماضي، أنه تم تخصيص 6 مليارات دولار لإطلاق المسابقة الجديدة بمشاركة 18 نادياً من بطولات الدوري الخمس الكبرى وبدعم من العملاقين ليفربول ومانشستر يونايتد.

ورد رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، على تعليقات بارتوميو وقال إنها تؤكد "جهله" بصناعة كرة القدم ووصف دوري السوبر بأنه "مسابقة تخيلية وضعيفة".