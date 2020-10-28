قرار صادم من ليونيل ميسي لبرشلونة

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:20 ص
ميسي
ميسي
وكالات
Advertisements

تمسك ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بفكرة عدم تخفيض راتبه بقرار من إدارة النادي في ظل رغبة الإدارة لعلاج الآثار السلبية المترتبة على الخسائر في قلعة كامب نو من فيروس كورونا المستجد.

 

وكشفت صحيفة "كواترو" الإسبانية عن أن ميسي ليس لديه أي نية للتفاوض مع إدارة النادي حول تخفيض راتبه سواء بسبب فيروس كورونا أو غيره.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي كان قد تراجع عن قرار الرحيل في هذا الموسم بسبب عدم التقدير لكنه سيرحل في الموسم الجديد دون التنازل عن راتبه رغم استقالة جوسيب بارتوميو رئيس النادي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نادي برشلونة ميسي ليونيل ميسي برشلونة اخبار برشلونة اليوم

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. الأهلي يخطط للتخلص من نجم الفريق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

الهيئة القومية للتأمينات تكشف عن خبر سار للمواطنين

منذ أقل من ساعة

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ يوم

الإسكان: هذا موعد نقل كل الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

منذ ساعة

الزمالك يفقد أهم نجومه أمام الرجاء بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد فشل صفقة سيرينو.. الأهلي يتحرك لضم «السفاح»

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقرر تجميد هذه الصفقة وإتاحة الفرصة لوجوه جديدة

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يخطط للحفاظ على نجم الفريق

منذ حوالي 13 ساعة

مبروك عطية: ما أساء للنبي إلا أمته التي تخلفت (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

منذ ساعة و 18 دقيقة

يحيى الفخراني يتدخل لفض الاشتباك بين هبة مجدي وزوجها محمد محسن!

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إعادة فتح مترو الأنفاق وبرج إيفل بفرنسا

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس برشلونة يحسم مستقبل ميسي ونيمار

فالفيردي يتخذ قرار مفاجئ تجاه ميسي

جماهير ليفربول تطالب بإيقاف ميسي

جماهير ليفربول تطالب بإيقاف ميسي بسبب فابينيو

مفاجأة صادمة لبرشلونة عن ميسي

مفاجأة.. صراع ناري بين بارتوميو وميسي يهدد بقاءه في برشلونة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة هامة إلى بيراميدز بشأن رمضان صبحي

بيان عاجل من الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الأربعاء

01:01 ص

نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

08:00 ص

ميدو يكشف سر غضب سيد عبد الحفيظ الكبير في الأهلي

05:20 ص

الهيئة القومية للتأمينات تكشف عن خبر سار للمواطنين

08:24 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه