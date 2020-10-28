قرار صادم من ليونيل ميسي لبرشلونة
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:20 ص
وكالات
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تمسك ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني بفكرة عدم تخفيض راتبه بقرار من إدارة النادي في ظل رغبة الإدارة لعلاج الآثار السلبية المترتبة على الخسائر في قلعة كامب نو من فيروس كورونا المستجد.
وكشفت صحيفة "كواترو" الإسبانية عن أن ميسي ليس لديه أي نية
للتفاوض مع إدارة النادي حول تخفيض راتبه سواء بسبب فيروس كورونا أو غيره.
وأشارت الصحيفة إلى أن ميسي كان قد تراجع عن قرار الرحيل في هذا الموسم
بسبب عدم التقدير لكنه سيرحل في الموسم الجديد دون التنازل عن راتبه رغم استقالة
جوسيب بارتوميو رئيس النادي.
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