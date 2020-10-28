يحيى الفخراني يتدخل لفض الاشتباك بين هبة مجدي وزوجها محمد محسن!





شارك المطرب محمد محسن، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، صورا للنجم الكبير أثناء قضائه بعض الوقت معهما في المنزل,





وكتب محسن على الصورة، قائلا: "جبتلها أكبر وأهم عضو في مجلس الشيوخ عشان يقنعها بوجهة نظري وبرضه ما اقتنعتش".





يذكر أن الفنان يحيى الفخراني، أدى اليمين الدستورية نائباً لمجلس الشيوخ، فى أولى جلسات المجلس الأحد 18 أكتوبر الماضي، وذلك بعد تعيينه من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.







