شيرين عبد الوهاب تقبل دعوة راغب علامة في تقديم ديو غنائي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 06:41 ص
بوابة الفجر
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أعلن راغب علامة تقديم "ديو" غنائي مع النجمة شيرين عبد الوهاب خلال لقائه على قناة الجديد.

تجاوبت شيرين عبد الوهاب سريعاً مع دعوة النجم اللبناني راغب علامة لتقديم ديو غنائي معها في الفترة المقبلة.

وغردت عبر حسابها بموقع تويتر مؤكدة أنه شرف لها الغناء مع علامة.

ووصفت النجم اللبناني بلقبه المحبب "الدونجوان" وقالت: ميرسي يا دنچوان الوسط الفني، إنت حلو وكلامك حلو، وأكيد الغناء جنبك هيكون شرف كبير ليا.

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