الإعلان عن تتويج آية عبد الرازق ملكة جمال مصر للكون بجلسة تصوير "كلاسيكية"

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 04:27 ص
بوابة الفجر
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خضعت آية عبد الرازق لجلسة تصوير رسمية "كلاسيكية" عقب تتويجها وحصولها علي لقب ملكة جمال مصر للكون لعام ٢٠١٩/  ٢٠٢٠ وذلك عقب سحب اللقب من ديانا حامد لأمور قانونية خاصة بشروط وقواعد المسابقة العالمية. 

آية عبدالرازق ٢٣ سنة  طالبة في كلية طب جامعة عين شمس وبجانب دراستها للطب  تدرس السينما وتهتم بالتمثيل والاعلام .

كما شاركت في بعض الأعمال الدرامية كممثلة صاعدة بالاضافة الى مشاركتها مع العديد من المؤسسات الطبية الخيرية .

وحرصت علي خوض تجربة مسابقة ملكة جمال مصر للكون شار باعتبارها منصة  للمرأة المصرية ووسيلة لدعم قضايا المرأة  كي تكون عامل مؤثر في المجتمع.

ووقع اختيار آية عبد الرازق كملكة جمال مصر للكون من بين 20 فتاة وصلن للمرحلة النهائية من المسابقة تحت اشراف هدي عبود منظمة ومؤسسة مسابقة ملكة جمال مصر للكون ومن المقرر أن تمثل مصر فى عدة مسابقات دولية.

و تم الاعلان عن تتويج آية عبد الرازق في جلسة تصوير رسمية بالتاج الذي تم تصميمه لها خصيصاً مع فستان من المصممة إيمان صعب و مجوهرات لازوردي ،تصوير فوتوغرافيا كريم عثمان ومكياچ عبدالله الرفاعي وشعر صالون علاء بولاد

وتنسيق فوتوغرافي ميدو والاخراج الفني وعلاقات عامة مروة أبوزيد  وستايلست لميس سيد الأهل وتم التصوير في استوديوهات نادي القاهرة للتصوير الفوتوغرافي.


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