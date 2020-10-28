نجم الزمالك يسخر من قناة الأهلي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يرى أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، أن قناة الأهلي فتحت البث خصيصا للتريقة على الزمالك.

 

وقال عبد الملك خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: " مرتضى منصور من أفضل رؤساء الزمالك ولكن أتمنى ابتعاده بعض الشئ عن المداخلات".

 

وتابع: "قناة الأهلي فتحت البث خصيصا للتريقة على الزمالك، كما أن أحمد شوبير سخر برنامجه للدفاع عن الأهلي فقط وتعمد نشر شائعة عني بمنعي من دخول الزمالك".

 

وأكمل: "الأهلي الأكثر حصولا على دوري الأبطال وإعلامه يتهم الحكام بالتسبب في غياب اللقب القاري".

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