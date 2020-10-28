نقابة النقل الجوي في سيدني: ما حدث للأستراليات في مطار الدوحة اعتداء جنسي صريح
الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:02 ص
الفجر
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أعلنت نقابة النقل الجوي، في سيدني، عقد اجتماع يوم الخميس، لبحث مقاطعة الخطوط القطرية، ومن المقرر أن يبحث الاجتماع حظر خدمات الصيانة والتزود بالوقود للطائرات القطرية.
يأتي ذلك في أعقاب ما فعلته السلطات القطرية من إجبار لبعض الأستراليات على التفتيش القسري.
وقالت النقابة، إن ما حدث للأستراليات في مطار الدوحة اعتداء جنسي صريح، وأنها تتحرك لأن الحكومة الفيدرالية بطيئة للغاية.
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