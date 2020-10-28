كومان يحدد بديل ديباي في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، في تلبية رغبة الهولندي رونالد كومان، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة، بضم مهاجم جديد في يناير.

ويرغب الفريق الكاتالوني في ضم الهولندي ممفيس ديباي، مهاجم ليون، وسبق وحاول إدارة الفريق التعاقد مع اللاعب في الصيف الماضي، لكن فشلت الصفقة في الأنفاس الأخيرة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد حدد كومان الخيار الأمثل، في حال عدم إتمام صفقة ضم ديباي، الشتاء المقبل، وهو مهاجم أيندهوفن الهولندي، دونييل مالين".

وأضافت:"على الرغم من صغر سن مالين الذي يبلغ من العمر 21 عامًا، لكن سبق له اللعب دوليًا في المنتخب الهولندي تحت إشراف كومان 4 مرات، كما نجح في إحراز هدف.

ومن أجل إتمام الصفقة يجب على برشلونة للتخلي عن أحد لاعبيه في الهجوم خلال الميركاتو الشتوي المقبل، قبل التحرك لإقناع ليون أو آيندهوفن بالتخلي عن ديباي أو مالين.