الترجي التونسي يعلن ضم الحارس فاروق بن مصطفى 4 سنوات

أعلن الترجي بطل الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم، في آخر أربع سنوات تعاقده مع الحارس الدولي التونسي فاروق بن مصطفى لموسمين في صفقة انتقال مجاني.





بدأ بن مصطفى (31 عاماً) مسيرته في صفوف البنزرتي ثم انتقل للأفريقي الغريم التقليدي للترجي في 2014، ولعب بألوانه ثلاثة مواسم توج خلالها بلقب بطولة الدوري في 2015 وبطولة الكأس في 2017.





وفي 2017 انتقل لنادي الشباب السعودي حتى نهاية تعاقده بنهاية الموسم الماضي.





وجاء تعاقد بطل تونس مع بن مصطفى حارس تونس الأول عقب نهاية عقد حارسه الثاني رامي الجريدي.





ويستهل الترجي حملة الدفاع عن اللقب في الموسم الجديد بمواجهة مستقبل سليمان.





وتنطلق منافسات الدوري التونسي في الموسم الجديد في السابع من نوفمبر تشرين الثاني.