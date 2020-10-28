أحمد خالد صالح يجري فحص "كورونا".. تعرف على نتيجة المسحة





كشف الفنان أحمد خالد صالح، عن نتيجة تحليل فيروس "كورونا" الذي خضع له مؤخرًا، بعد صابه الفنانة أسماء جلال بالفيروس أثناء تصويرهما مسلسل "أنصاف مجانين".









وأوضح أن نتيجة المسحة جاءت سلبية للمرض، لافتًا إلى أن طاقم العمل أجرى تحليل الفيروس للتأكد أيضًا من عدم إصابتهم بالفيروس.





وأشار إلى أن تصوير المسلسل توقف ولم يتم تحديد موعد لاستكماله حتى هذه اللحظة.





يذكر أن آخر أعمال خالد صالح مسلسل "الفتوة" الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي 2020، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.



