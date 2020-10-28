أبرزهم محمد عبدالوهاب.. سيد معوض يكشف عن التشكيل التاريخي لمنتخب مصر

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 07:01 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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وضع سيد معوض نجم الأهلي الأسبق التشكيل المثالي للمنتخب المصري عبر التاريخ، من وجهة نظره، اثناء تواجده في برنامج اوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار.

 

وشهد التشكيل الذي اختاره سيد معوض، تواجد العديد من النجوم على رأسهم عصام الحضري وكذلك محمد عبد الوهاب.

 

وأكد معوض أن محمد عبد الوهاب أفضل ظهير أيسر في تاريخ مصر من وجهة نظره، مقارنة بما حققه من نجاحات كثيرة في فترة قصيرة للغاية.

 

وجاء التشكيل الذي اختاره سيد معوض على النحو الآتي:

 

حراسة المرمى: الحضري

 

الدفاع: أحمد فتحي - وائل جمعة - إبراهيم سعيد - محمد عبد الوهاب

 

الوسط: حسام غالي - حسني عبد ربه

 

ثلاثي خلف المهاجم: محمد بركات - أبو تريكة - محمد صلاح

 

الهجوم: عماد متعب

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